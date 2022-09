Biegel : Dürfen Kinder Indianer spielen?

Rassismus-Debatte

Ohne Amerika hätte sich eine gefestigte Demokratie in Deutschland wohl kaum entwickeln können. Aber natürlich ist nicht alles, was von dort zu uns kommt, begrüßenswert. Das gilt für den Trumpismus genauso wie für die neuerdings um sich greifende Woke-Bewegung. Denn beide führen durch undifferenziertes und vorurteilsbehaftetes Schwarz-Weiß-Denken zu gesellschaftlicher Spaltung und sind ernsthaft demokratiegefährdend.

Wollte man das ernst nehmen, würde das die völlige Erosion moderner, im Kern ja multikultureller Gesellschaften bedeuten und deren Rückumwandlung in ethnisch-kulturell homogene Stammesgemeinschaften. Wenn das Tragen von Dreadlocks für Weiße rassistisch sein soll, dann doch wohl auch das Rauchen, Kartoffel-Essen und Tattoo-Tragen. Man muss nur durch die Trierer Innenstadt gehen. Überall kulturelle Aneignung: in der Gastronomie (Thailänder, Türke, Chinese), in den Modegeschäften (Poncho, Mokassins, Dirndl), in der Volkshochschule (Batikkurse, Fremdsprachen). Manchmal erschließt sich eine Sache erst in ihrer Übertreibung. Kulturelles Besitzstandsdenken und Abschottung gegenüber anderen Kulturen sind zwei Seiten derselben Medaille. Beides sollte im Sinne einer pluralen Gesellschaft vehement zurückgewiesen werden.