Leserbrief : Verzicht und Bescheidenheit sind für viele zu Fremdwörtern geworden und für viele zu bitterer Realität

Klimakrise

Eigentlich treibt uns unser enormer Energiehunger ins Fiasko. Vor allem wir Europäer, Chinesen und Nordamerikaner sind zu Energiejunkies geworden. Vergleichbar mit Drogenabhängigen haben wir uns in die extreme Konsum- und Energieabhängigkeit begeben. Putin hat dies erkannt und führt uns am Nasenring durch die Erdgasmanege. Der übertriebene Konsum jedes Einzelnen, die Wirtschaft, die Politik mit angeblichem Zwang zu permanentem Wachstum und das exponentielle Wachstum der Erdbevölkerung bringen an die Grenzen der Bewohnbarkeit der Erde. Auch in Deutschland denken viele, sich das leisten zu dürfen, was sie sich leisten können – ohne Rücksicht auf andere und die Umwelt. Unser Maxikonsum hat sich zu Selbstverständlichkeit entwickelt. Verzicht und Bescheidenheit sind für viele zu Fremdwörtern geworden und für viele zu bitterer Realität.