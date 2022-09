Leserbrief : Es müssen nicht immer Etagenlösungen sein

Immobilienverkauf

Zu: „Ist es sinnvoll, Immobilien in Teilen zu verkaufen?“ (TV, 1. September):

Eine viel bessere Idee ist es, das Haus in zweimal Wohneigentum umzuwandeln. Es ist ein Irrtum, dass Eigentumswohnungen immer Etagenlösungen sein müssen. Bei obiger Lösung gibt es zum Beispiel zwei Vorgärten, zwei kleinere Gärten und zwei Eingänge. Die Umbaumaßnahmen halten sich in Grenzen. Insbesondere bei Senioren bietet sich eine solche Lösung an.