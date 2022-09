Leserbrief : Wäre es nicht ehrlicher, die Bischöfe unter Druck zu setzen, die an ihrer Vertuschungspolitik festhalten?

Kirche

Was soll die Rücktrittsforderung an den Trierer Bischof? Will man die Kirche dazu bringen, endlich der schlimmen Wahrheit des sexuellen Missbrauchs im Verantwortungsbereich der Kirche ins Gesicht zu blicken und den für alle Beteiligten schmerzhaften Weg der Aufarbeitung gehen? Oder will man Köpfe rollen sehen?