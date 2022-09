Leserbrief : Warum hört man nichts von Vorsorgemaßnahmen wie Rückhaltebecken oder Sickerschächten?

Hochwasserschutz

Na endlich: ein paar Tage mit Regen. Gut für das Grundwasser und dessen Wiederauffüllung? Kaum, denn schon wenige Stunden später kann beobachtet werden, wie die Bäche und Flüsse mehr Wasser führen. Also wenig ins Grundwasser!

Eine Erklärung ist, dass nahezu jede Dachrinne, sei es eine eines Einfamilienhauses oder die einer gigantischen Riesenhalle, wie sie bei Föhren und anderswo stehen, Regenwasser direkt in die Kanalisation und schnellstmöglich in den nächsten Bach (auch als „Vorfluter“ bezeichnet) und dann in die Mosel leiten.