Leserbrief : Abfall nachhaltig behandeln

Zum Thema Müll im Landkreis Vulkaneifel schreibt dieser Leser:

Es kann nicht anders, denn die gemischten Abfälle werden vor der Trennung zerkleinert und nur das herausgenommen, was allemal nicht brennt. Angeblich wird ein Ersatzbrennstoff zum Beispiel für die Zementdreh-Öfen hergestellt. Der Trierer Abfall landet hingegen mit einer Zuzahlung von weit über 170 Euro je Gewichtstonne in Verbrennungsanlagen. Dabei entstehen neben Schadstoffen wie dem klimaschädlichen CO 2 etwa 30 Prozent Asche und Granulat, die teuer deponiert werden müssen.

Der Kostenfalle Mertesdorf kann der A.R.T nur entkommen, wenn die Abfallströme getrennt erfasst und getrennt behandelt werden:

1. aus dem Restmüll alle wertvollen Ressourcen herausziehen,

2. den Biomüll in einer Vergärungsanlage zur Gasgewinnung nutzen und die Reste als Grundstoff für Dünger nehmen,

3. Grüngut häckseln und als Mulchmaterial bzw. Hackschnitzel verkaufen,

4. viele leicht erreichbare Wertstoffhöfe nehmen Gebrauchtgeräte auf und führen sie dem deutschen Recycling-Markt zu.