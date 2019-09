Leserbrief : Nun haben wir den Salat

Abschaffung der Biotonne

Da wird ein bestehendes, funktionierendes System nach „mehrstündiger Diskussion“ im Kreistag beschlossen. Wir Bürger wurden zu dem Thema nicht gefragt. Ich konnte jedenfalls keine Umfrage in einer Publikation lesen, welche sich für die Abkehr von der Biotonne ausgesprochen hätte. Also wieder ein Beispiel, wie an dem Bürgerwillen vorbei gehandelt wurde. Ob sich im fernen Trier oder anderen Kreisen und Städten die Mehrzahl für eine Abkehr von der Biotonne entschieden hätte, bezweifle ich stark.

Nun müssen wir also unsere Bioabfälle in einem „Plastikeimerchen“ zur nächsten Sammelstelle bringen. Ich kann mir schon vorstellen, welche Probleme es bei der Festlegung der Standorte für diese Sammelstellen geben wird. Wer will schon so einen stinkenden, verdreckten Platz, ähnlich den Standorten der Flaschencontainer, in seiner Umgebung haben?