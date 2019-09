Leserbrief : Absolut nicht zeitgemäß

Müllgebühren

Hinzu kommt: 80 Liter für zwei Erwachsene und zwei Kinder bei dem heutigen Verpackungswahnsinn scheinen knapp bemessen. Bleibe ich nun also, wie bisher bei einer 240 Liter Tonne, zahle ich einen Grundbetrag von 245,13 Euro. Lasse ich mich auf das System der Müllreduzierung ein und denke, ich komme mit 200 Litern hin, so bekomme ich per se zwei Tonnen und muss dann auch noch mehr bezahlen: nämlich 259,24 Euro. Also mehr als bei einer größeren Tonne. Kurios wenn die ART dann noch von verursachungsgerechten Kosten spricht.

Und: Wie kann es sein, dass in der ganzen Welt über Klimaerwärmung geredet wird, aber die Müllabfuhr nun alle 14 Tage anstatt wie bisher nur alle vier Wochen kommen muss. Zudem fallen zusätzliche Privatfahrten an, da die meisten ihren Biomüll zur Sammelstelle fahren werden. Die Gefahr: Viele werden ihren Biomüll nicht sammeln, sondern einfach in die Restmülltonne werfen. Schlimmer noch: Viele werden, um Kosten zu sparen, nicht eine große Restmülltonne wählen, sondern die kleinste und günstigste. Dann wird der Restmüll, der nicht mehr in die Tonne passt, in die Bio­tonne gefahren.