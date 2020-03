Leserbrief : Alle Macht geht vom Volke aus?!

Biomüll-Streit

In unserer Verfassung gibt es eine Grundsatzaussage „Alle Macht geht vom Volke aus“. Wir wählen die Politiker in der Hoffnung, dass sie uns in unserem Sinn vertreten. Doch heute kommen mir Zweifel, zumindest was das Müllproblem in der Vulkaneifel betrifft. Es heißt auch, dass niemand benachteiligt werden darf. Auch hier gibt es bei den Biomüll-Containern Probleme für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung.