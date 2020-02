Leserbrief : Auch eine Einbahnstraße hat zwei Seiten

Zu unserem Bericht „Platzmachen für die Kehrmaschine“ (TV vom 1. Februar) schreibt dieser Leser:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ich gehe davon aus, dass bei dem Antrag der CDU wenig Gegenstimmen gab und gibt. Die Stadtratsfraktion forderte ein zeitlich-beschränktes Parkverbot in einigen Bitburger Straßen, an denen viele Autos am Straßenrand abgestellt werden. Zu diesen Straßen gehören laut Artikel die Prälat-Benz-Straße und auch die Stockstraße, da die dauerhaft einseitig „be-parkt“ sind.

Weiter heißt es, dass es nicht angehen könne, dass die Haushalte Gebühren zahlen müssten und dafür keine Leistungen bekommen. Im Klartext bedeutet dies: Die Grundstücksbesitzer müssen auch dann für die Straßenreinigung bezahlen, wenn parkende Autos am Straßenrand den Einsatz der Kehrmaschine verhindern.

Hierzu ist anzumerken, dass die Stadt Bitburg in ihrem Gebührenbescheid anliegerfreundliche beziehungsweise gerechtfertigte Preise festsetzt. Es geht demnach gar nicht um ein Aussetzen der Gebühren.

Löblich ist, dass die Stadt die Kehrmaschine so einsetzt, wenn möglichst wenig Autos am Straßenrand parken. Das gilt zumindest mit Blick auf die grundsätzliche Parksituation. Wenn beispielsweise am Samstagnachmittag die Maschine in der Stockstraße zum Einsatz kommt, parken dort wesentlich weniger Autos, als an allen anderen Zeiten an Werktagen.

Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann ist, warum oftmals nur die rechte Straßenseite gekehrt wird. Immer wieder kann beobachtet werden wie der Fahrer der Kehrmaschine sich zwischen die parkenden Autos durchschlängelt, um einen Teil dieses Straßenrandes zu säubern. Eine weitere Fahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite bleibt aber aus.