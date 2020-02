Leserbrief : Aufschlussreiches Schaubild

Biotonne

Danke Herr ART-Verbandsvorsteher Eibes! Deutlicher konnte man es nicht zeigen. Während seines Vortrages „Pro Bio-Tonne“ zeigte er ein aufschlussreiches Schaubild, das verdeutlichte, wie hoch die Biomüllcontainerdichte bereits nach vier Wochen Anlaufzeit im Vulkaneifekreis ist. Herr Monzel versprach noch „nachzurüsten“, wenn ihm mehr Containerplätze angeboten würden. Dieses Schaubild zeigte aber auch, wie erschreckend winzig die Anzahl der Biomüllcontainer in den übrigen Landkreisen ist, obwohl deren Einwohnerzahl deutlich höher ist als bei uns, demnach logischerweise auch die Menge an Biomüll deutlich höher ausfallen müsste. Ist das wirkliche Akzeptanz, zwei Jahre nach Einführung? Für mich gibt es nur zwei Schlussfolgerungen: In den anderen Landkreisen gibt es erstaunlich viele Bürger, die selbst kompostieren, also keinen Biomüllcontainer brauchen, oder aber der Biomüll verschwindet sang- und klanglos in der Restmülltonne. Beides würde für die Biotonne sprechen.