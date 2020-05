Leserbrief : Neue Highlights der Vulkaneifel

Biotonne

Schade nur, dass in den Prospekten, die unsere Vulkaneifel vorstellen, unser größtes Highlight nicht erwähnt wurde. Es ist ein in Deutschland recht seltenes Phänomen, bei uns im Landkreis aber häufig zu sehen. Richtig: Ich meine die großen schwarzen Behälter, die oft in Gruppen an unterschiedlichen Plätzen stehen. Es ist schon ein Erlebnis, wenn man den braunen Deckel öffnet und ein Schwall dicker Fliegen kommt einem entgegen. Mit ein bisschen Glück kann man sogar Maden-Prozessionen beobachten. Und der Duft, der sich mit zunehmender Wärme noch verstärkt, umwerfend! Um die Container sind ja meistens viele bunte Plastiktüten drapiert, wahrscheinlich zur farblichen Auflockerung des schwarzen Bildes. Auf diese stilvollen Ansammlungen sollte unbedingt hingewiesen werden, da sich die Mehrheit des Kreistages viel Mühe gemacht hat, uns damit zu beglücken und wir jetzt so undankbar sind und unseren braune Tonne wieder zurück haben wollen. Unsere Gäste finden diese neuen, für die Vulkaneifel typischen Plätze auch alleine. Sie müssen sich nur an dem Geruch orientieren.