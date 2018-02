Da bleibt nur noch die Flucht

Fastnacht

Zur Diskussion über Fastnacht meint dieser Leser:

1993 stieg ich zum ersten Mal in Bitburg in die Bütt. Mein Einstieg war laut Publikum und Presse fulminant, sogar im Fernsehen bin ich aufgetreten. So ist es dann auch die folgenden Jahre gewesen. Ich am Saal- und Bühnenaufbau teil sowie am Wagenbau und natürlich auch am Umzug. Meine Tochter und ihr Ehemann stellten in einer Session das Bitburger Prinzenpaar. Wir, die „Freunde der Bütt“, veranstalteten damals noch drei ausverkaufte Kappensitzungen mit oft bis zu sieben Büttenrednern. Alle Vorträge wurden in Mundart gehalten, später dann mehr und mehr in hochdeutsch. Dieser Entwicklung habe ich mich immer widersetzt, jedoch erfolglos. Das Publikum, von dem ich behaupte, es kam in erster Linie, um gute Vorträge zu hören und herzhaft zu lachen, hörte aufmerksam zu. Die Zahl der Büttenreden nahm im Laufe der Jahre ab, die der Musikbeiträge zu, Kappensitzungen mutierten zu Partys, ein köllsches Lied folgte dem anderen. Wegen dieser Partys habe ich meinen Abschied von der Fastnacht genommen. Die gleiche Entwicklung nimmt die Straßenfastnacht. Ich bin entsetzt, wenn ich im Umzug betrunkene Jugendliche auf Wagen sehe, die auf die Schnelle zusammen gehämmert wurden, um dort Party zu machen. Die hämmernden Bässe aus Boxen, die die Größe amerikanischer Kühlschränke haben, bringen jeden Herzschrittmacher aus dem Takt und das Trommelfell zum Platzen. Die Beschriftungen, die diese Wagen dann oft tragen sind Programm: „Saufbereit“, „Saufstark“ oder „Kampftrinker“. Da soll ich mit meinem achtjährigen Enkel zusehen, applaudieren, und ihm erklären, wie toll Fastnacht ist? Nein, danke! Ich alter Fastnachter bin dieses Jahr in eine „Karnevals-Hochburg“ geflüchtet – nach Hamburg. Hans Weber, Bitburg