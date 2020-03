Leserbrief : Bürgerbefragung? Nicht nötig!

Biomüll-Streit

Nachdem durch die Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen und Beschlussvorschlägen klar ist, dass vom Kreistag am 16. März das Bürgerbegehren als unzulässig erklärt werden und eine unsinnige und teure „Bürgerbefragung“ durchgeboxt werden soll, appelliere ich an alle Verantwortlichen daran zu denken, was sie bei ihrer Vereidigung „gelobt“ haben – also unter anderem „gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten“.