Da kann man nur sagen: Hut ab!

Ehrenamt

Zu den jüngsten Einsätzen der Feuerwehr Mürlenbach schreibt dieser Leser:

Als unmittelbarer Nachbar des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Mürlenbach, möchte ich ein großes Lob an alle Feuerwehrfrauen- und Männer dieser Wehr aussprechen! Ihren Dienst für die Öffentlichkeit üben Sie in Ihrer Freizeit aus. Der Zeitaufwand, um den hohen Ausbildungsstand zu wahren, ist ebenfalls enorm. Mich begeistert immer wieder die schnelle Einsatzbereitschaft nach einem Alarm, so auch am ersten Augustwochenende. Am Samstag, 4. August, wurde um 23.25 Uhr Alarm ausgelöst; das erste Einsatzfahrzeug verließ den Stützpunkt keine drei Minuten später. Am Sonntagmorgen darauf war es genauso: Es wurde um 8.13 Uhr alarmiert und die Wehr rückte wieder prompt aus. Respekt vor einer solchen Leistung und herzlichen Dank an die freiwilligen Feuerwehrleute!

Heinrich Koller, Mürlenbach