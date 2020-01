Leserbrief : Das Bringt-System funktioniert einfach nicht

Biotonnen-Streit

Bis Jahresende hatten die Haushalte der Region das Vierer-System von Restmülltonne, Biotonne, Altpapier und Gelbem Sack. Die Abfuhr war jeweils monatlich einmal, außer der Biotonne, die alle 14 Tage abgefahren wurde. Damit waren die Bürger sehr zufrieden. Stellt sich also die Frage, warum man ein gut funktionierendes, voll akzeptiertes System ohne Not abschafft.

Das jetzt eingeführte Biomüll-Bring-System funktioniert nicht und ist außergewöhnlich umweltbelastend. Die Papiertütchen für die Sammlung in den Haushalten weichen auf und führen zu Verschmutzungen in Wohnungen und Autos. In dieser Situation müssen dann wieder Plastiktüten und wasserdichte Plastikeimer herhalten. Die unzähligen Auto-Müllbringfahrten zu den Sammel-Containern schädigen die Umwelt und belasten das Klima. Man sollte schnellstens wieder zum alten System zurückkommen.