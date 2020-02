Leserbrief : Das große Bankensterben

Filialschließungen

In Waxweiler schloss die Kreissparkasse bereits zum Ende 2019 ihre Filiale und in Daleiden Anfang 2018. Auch die Kunden dieser Regionen haben zu den guten Bilanzen der beiden Banken beigetragen.

Völlig unverständlich ist, dass die Raiffeisenbank Westeifel die Filialen in der Verbandsgemeinde Prüm ausbaut und dafür die Filialen in Waxweiler und Daleiden opfert, obwohl in Prüm die Versorgung ohnehin schon sehr gut ist.