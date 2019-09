Leserbrief : Das haben die Parteisoldaten der CDU eingetütet

Abschaffung der Biotonne

Der NABU kritisiert seit Jahren die Regionen, in denen Bioabfälle statt mit einer haushaltsnahen Biotonne noch in einem sogenannten Bringsystem erfasst werden, bei dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Bioabfälle zu einer zentralen Sammelstelle transportieren müssen. „Das ist fern von jeder Praxis und macht es unmöglich, energiereiche Küchenabfälle aus den Haushalten zu erfassen, deren Vergärung die größten Klimaschutzpotenziale verspricht“, sagt dazu der NABU-Präsident Tschimpke.

Hier reicht ein Blick auf die politische Landkarte: In den umliegenden Kreisen, in denen das „Biotütchen“ bereits eingeführt ist, hat die CDU das Sagen. Auch der Chef der ART hat ein CDU-Parteibuch. Nur so lässt es sich erklären, dass vor der Vorlage wissenschaftlicher Gutachten die „Parteisoldaten“ mit ihren Lakaien bei der Abstimmung Gehorsam zeigen mussten.