Nur noch ein Event unter vielen

Zum Thema Karneval meint diese Leserin:

Ich bin dafür, dass es generell ein Verbot geben müsste für riesigeTraktoren mit großen Wagen. Diese laute Musik führt noch soweit, das Kleinkinder mit Gehörschutz zuschauen müssen. In Bettingen ist es in diesem Jahr wieder zu brenzligen Situationen an einer Straßenengstelle in der Gluckstrasse gekommen. Verwunderlich, dass da nicht mehr passiert. Die Phantasie an Themen und Beiträgen bei Kappensitzungen lässt so krass nach, dass es auf lange Sicht nichts mehr in dieser Richtung geben wird. Das haben wir unserer digitalen Zeit zu verdanken. Heute wird bei Youtube ein Vortrag ausgesucht, nachgemacht und fertig. Früher wurde der Kopf angestrengt und selber etwas geschrieben und aufgeführt. Wir können unserer Jugend noch nicht mal einen Vorwurf machen. Schuld sind die Generationen vorher, die nicht mehr als Vorbild voran gehen. Es will keiner mehr Verantwortung für irgendetwas übernehmen. Aber Kinder und Jugendliche brauchen auch in der heutigen Zeit noch eine leitende Hand und das fehlt auf weiter Strecke, was die Fastnacht angeht. Aber die Wahrheit will heute keiner mehr hören. Es liegt auch an der allgemeinen Übersättigung mit Events, sei es privat oder im öffentlichen Bereich. Da spielt der Karneval keine große Rolle mehr. Es ist nur noch ein Termin mehr im Kalender. Ich weiß, dass ich den Karneval nicht retten kann. Aber es soll sich jeder mal an seine eigene Nase fassen und sich Gedanken machen, wie es weiter geht in manchen Dörfern mit unseren Traditionen, wenn nicht immer dieselben alles anpacken. Was kommt danach?

Marita Schwarz, Baustert