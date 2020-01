Leserbrief : Dem Fortschritt wird gespottet

A 1-Lückenschluss

Der behördlich verankerte Naturschutz ist ebenso wachsam und achtet in Eingriffe in Natur und Landschaft wie die Grünen, denen ein Schmetterling oder eine Schnecke wichtiger sind als das Gemeinwohl. Der behördliche Naturschutz ist ebenso achtsam. Schade, dass man den Wissenschaftlern in den entsprechenden Behörden so wenig vertraut. Die geben gewiss ihr Bestes, aber arbeiten nicht einer Partei zu. Schon gar nicht einer, die einfach nur egozentrisch jubiliert, wenn sie Mücken, Käfer, Vögel, Kröten oder sonst irgendeine Art von der „Roten Liste“ findet.