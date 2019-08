Leserbrief : Die Sauna sollte unbedingt erhalten werden

Hallenbad Irrel

Es gibt seit vielen Jahren immer wieder kleinere und größere und mitunter auch hausgemachte Probleme beim ehemaligen Schulschwimmbad Irrel. Und immer wieder wurde die gemeinnützige und touristisch wichtige Badeeinrichtung am Laufen gehalten. Das Irreler Bad ist seit mehr als vier Jahrzehnten eine tragende Säule in der Südeifel! Dafür gebührt den Verantwortlichen Dank.

Das Bad samt der Sauna ist nicht nur für die Bürger, sondern auch für den Tourismus in der Südeifel und im Besonderen in und um den Luftkurort Irrel eine Bereicherung. Hier sprechen wir von Bürger- und Gemeinwohl und von Daseinsfürsorge! Nicht nur in diesem Punkt sind die Aussagen des Werkleiters irreführend.