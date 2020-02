Das ärgert viele : Die Tour hat Bitburg verpasst

01.02.2020, Spanien, Pollenca: Radsportler fahren in der Nähe der Ortschaft Pollenca vorbei am dritten Tag der Mallorca Challenge, einer Serie von Eintagesrennen, die vom 30.01.-02.02.2020 veranstaltet werden. Foto: Clara Margais/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Clara Margais

Prüm/Bitburg (red) Die legendäre Milestone Series, bekannt durch die Tour Mallorca 312, kommt am 22. August in den Eifelkreis. Doch nicht Bitburg ist Start- und Zielpunkt der Tour „Eifel 205“, sondern Prüm. Grund dafür ist offenbar auch, dass in der Verwaltung der kleineren Stadt etwas möglich war, woran die Verwaltung der größeren Stadt scheiterte.

