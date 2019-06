Ihre Meinung : Dorfcharakter wird zerstört

Bauboom

In Ihrem Artikel über den Bauboom in den Ortschaften entlang der Sauer wird eine Lanze für den Neubau von Eigentumswohnungen gebrochen. Es wird eine Immobiliengesellschaft zitiert, die angeblich einen eindeutigen Trend zu dieser Wohnungsform feststellt.

Als Bollendorfer kann ich feststellen, dass viele junge Leute, die gerne mit ihrer Familie im Ort in einem Haus leben würden, in dem sie auch genügend Platz haben, in andere Orte wegziehen müssen, weil es unmöglich ist, an bezahlbare Einfamilienhäuser zu kommen oder sie wohnen auf engstem Raum mit drei oder vier Personen.