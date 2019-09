Leserbrief : Ein Schlag ins Gesicht vieler

Geschäftsbereich Kreistag

Nun soll der Kreistag am 16. September dem Geschäftsbereich mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung von 1900 bis 2900 Euro zustimmen, obwohl für die beschriebenen Aufgaben – Jugendhilfe, Arbeitskreis Bauen, Ausschuss für Umweltschutz und Abfallwirtschaft, die lokale Leader-Gruppe und die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abfallwirtschaft (A.R.T.) – doch die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker die Entscheidungen in den Kreistagssitzungen treffen und sich in Ausschüssen vorberaten.

Wenn der Landrat sich beschwert, dass er dem größten Kreis in Rheinland-Pfalz vorsteht und gerne Verantwortung abgibt, so kann er das ohne einen neuen Geschäftsbereich tun. Verantwortung ist in seiner Verwaltung gefragt. Ich erinnere an die Unterschlagung im Jugendamt. Doch in Zeiten der neuen Medien gewinnt man leicht den Eindruck, das ein Foto bei Wald- und Wiesenfesten mehr bewirkt, als Arbeit hinter dem Schreibtisch.