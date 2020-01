Leserbrief : Ein Thema, viele Fragen, keine Antworten

Biotonnen-Streit

Aus gut unterrichteter Quelle erfuhr ich, dass in Gerolstein die Reinigung um die Container herum von städtischen Arbeitern durchgeführt wurde – also zu Lasten des Steuerzahlers. Das Argument: Man wolle eine saubere Stadt haben. Klar, wer will das nicht? Als Augenwischerei betrachte ich das Angebot von Landrat Thiel, die Anlage in Mertesdorf zu besichtigen.