Leserbrief : Einfach eingesammelt

Biotonnen-Streit

Meine Restmülltonne steht versteckt hinter einem Mäuerchen direkt am Haus und wurde seit Jahr und Tag am Vorabend der Leerung nach vorn und gut sichtbar an den Rand des Bürgersteigs geschoben. Hatte ich das einmal vergessen, war der Müll am nächsten Tag noch in der Tonne, ich ärgerte mich dann nur über meine Vergesslichkeit. Aber nun ärgere ich mich sehr über das Verhalten der Herren, die am 8. Januar erstmalig den Restmüll mitnahmen. Denn den meinen, der versteckt ganz hinten an der Mauer stand, der nur den Boden der Tonne bedeckte, die keineswegs – wie zum Abholtermin üblich – am Rand der Straße stand, den nahmen sie mit. Und das kostet nun ja extra. Ich will nicht, dass das noch einmal passiert!