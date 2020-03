Leserbrief : Einheitliche Regelung wünschenswert

Zu Corona und der damit einhergehenden Absage von Veranstaltungen schreibt dieser Leser:

Nun ist er in der Region angekommen und wird unterschiedlich in der Bevölkerung wie auch bei den Behörden wahrgenommen. Von harmlos bis beängstigend sind die Einstellungen der Bürger. Unterstützt noch durch die Medien, bringt es noch mehr Unsicherheit unter die Bevölkerung. Wo ist hier die einheitliche Regelung für Gegenmaßnahmen in Trier, Wittlich und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm? In Bitburg wird der Beda Markt abgesagt.