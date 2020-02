Leserbrief : Ersatz für gefällte Bäume muss Pflicht sein!

Baumfäll-Aktionen

Auch dass Bäume, die nahe an den Straßen stehen und die bei einem Sturm auf dieselbe zu fallen drohen, gefällt werden, macht Sinn. Unstrittig sollte aber auch sein, dass das Fällen von 675 Bäumen keinen unwesentlichen Eingriff in das Ökosystem bedeutet und auch hier Ausgleichsmaßnahmen Vorschrift werden müssen. Für jeden gefällten Baum muss an einer anderen geeigneten Stelle ein neuer Baum gepflanzt werden, und zwar im selben Stammumfang und zeitnah. Alles Andere ist nicht mehr zeitgemäß und inakzeptabel.