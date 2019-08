Leserbrief : Groß, dreckig und tödlich

Zu unserer Berichterstattung über den Riesenbärenklau schreibt dieser Leser:

Ich habe auch schon mal so einen „Kampf“-Einsatz der Bundeswehr im Nachhinein gesehen- danach war meines Erachtens der Schaden durch das Ausgraben um ein Vielfaches höher, als die Pflanzen selbst jemals der Umwelt und dem Menschen zufügen können. Haben wir hier in der Vulkaneifel eigentlich keine anderen Probleme? Da fahren benzinbetriebene „Oldtimer“ mit ohrenbetäubenden Lärm quer durch die Vulkaneifel, durch Naturschutzgebiete, offensichtlich mit Genehmigung durch die Naturschutzbehörde. Der damit verbundene Schaden ist um ein Vielfaches höher. Aber Abgaswolken drüber. Und nebenbei gesagt: Was hier in den verbliebenen Gärten so alles an nicht heimischen Arten angebaut wird und wächst, was so alles von Hobbytierhaltern in die freie Natur entlassen wird, wo ist da der Aufschrei? Bitte, liebe Behöre und Bundeswehr, schaut in die Gärten und in den Terrarien, den Höfen und den Dachböden nach, da schlummert schon die nächste Gefahr.