Meinung : Höhere Gebühren bei schlechterem Service

Abschaffung der Biotonne

Wir sind absolut gegen die jetzt im Kreistag beschlossene Abschaffung der „Braunen Tonne“ für den Biomüll. Ein bewährtes System wird hier – ohne nachvollziehbare Gründe – gekippt. Das 2012 in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht vor, dass Bioabfälle „spätestens ab dem 1. Januar 2015 getrennt zu sammeln“ sind. Wir in der Vulkaneifel haben schon lange das bewährte Biotonnen-System. Weil die Nachbarkreise in der A.R.T nicht willens oder nicht in der Lage waren, dieses ebenfalls einzuführen, muss es in der Vulkaneifel aufgegeben werden.