Leserbrief : Impfstoff wurde anderen gestohlen

Zum Artikel „So geht das Impfzentrum des Eifelkreises mit übrig gebliebenen Dosen um“ (TV, 26. Februar) und dem Kommentar dazu meint Jurrien Mak aus Bleialf:

Aber in der EU gibt es plötzlich eine Altersgrenze und dann noch verschiedene Angaben dazu – zum Beispiel in Belgien 55 Jahre, in Deutschland 65 Jahre. Man kann aber sicher sein, dass es in einigen Wochen für Astra Zeneca auch in der EU keine Altersgrenze mehr gibt. Eine Studie aus Edinburgh hat aber gezeigt, dass das Risiko demnach sogar um 94 Prozent zurückgeht, wegen Covid-19 ins Krankenhaus zu müssen.