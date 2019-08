Leserbrief : In Gerolstein kann die SPD was bewegen

In Gerolstein kann die SPD was bewegen

Zum Wahlausgang in der Brunnenstadt schreiben diese Leser:

Die SPD geht überall unter – in Gerolstein kann sie wieder auftauchen. Die Partei liegt aktuell nur noch bei zwölf Prozent in Umfragen. Die ehemalige Volkspartei steht am Abgrund. Doch ganz unten keimt wieder Hoffnung. In Gerolstein sind beide frisch gewählten Bürgermeister Sozialdemokraten. Hierher nun muss der Wandel kommen. Woher sonst? Und die SPD-Landesregierung in Mainz wird ihn nach Kräften fördern.