Leserbrief : It’s Showtime

Zu den Plänen, in Wäldern Platz für Windkraft zu schaffen, schreibt diese Leserin:

Frau Klöckner tänzelt momentan im legeren Freizeitlook und betroffenem Blick durch die Wälder und verspricht finanzielle Hilfe. Aber ist mit der Zahlung von Entschädigungen das DiIemma, in dem wir stecken, zu lösen? Und ist das Thema so neu? Nein, saurer Regen, Borkenkäfer, Windwurf, die Vielzahl an verdichteten Rückegassen, die die Monokulturen licht und angreifbar machen, meterbreite Waldwege, all das belastet unseren Wald schon seit Jahren. Und wir wissen immer noch, wie man eins drauf setzt.

Nicht genug, dass wir in den nächsten Jahren viele Wälder durch menschliches Fehlverhalten verlieren werden, roden wir jetzt auch noch Wälder, um Windkraftanlagen in der Eifel aufzustellen. So wie aktuell bei den geplanten Anlagen in Boxberg und Bongard im Vulkaneifelkreis. Unfassbar, aber leider Realität. Die Betreiberfirmen trösten sofort mit dem Argument, dass Ersatzwälder aufgeforstet werden. Es geht aber nicht darum, eine Wiese zum Wald zu machen – bestehender, gewachsener Waldboden muss erhalten werden. Die offene Wiesenlandschaft mit ihren freien und bewaldeten Hügeln, das ist unsere Heimat. Keine metertiefen Betonfundamente mit einem Durchmesser von 20 Metern, die für immer im Boden bleiben werden, auch wenn uns der Ab- und Rückbau versprochen wird.