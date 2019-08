Leserbrief : Lasst uns unsere Biotonne

Müllgebühren Vulkaneifel

Bereits im Beiblatt zur Gebührenrechnung wurden Änderungen ab 2020 angekündigt. Die Aufgeregtheit zum jetzigen Zeitpunkt kommt also fast zu spät. Neben der kleineren Tonne – demnächst liegt der Müll wieder in der Natur – ist im Vulkaneifelkreis die Biotonne ein Thema. Begonnen hat es vor ein paar Jahren, als in der Stadt Trier der Biomüll gesondert abgefahren werden sollte. Bis dahin kam dort alles in die graue Restmülltonne. Die A.R.T. schlug dann die braune Tonne für den Biomüll vor, was zu einem Sturm der Entrüstung führte. Die Sorge: Wo soll die Tonne in der engen städtischen Bebauung hin. Dann wurde versucht, mit der Biomülltüte der Sache Herr zu werden. Ob diese Tüten wirklich genutzt werden, ist mehr als fraglich. Denn der Inhalt der Restmülltonne wird nicht auf deren Inhalt kontrolliert. Man hört jedenfalls nicht mehr, dass es zum Himmel stinkt.