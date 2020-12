Leserbrief : Kommunale Pflichtaufgabe

Schwimmbad

Wenn der Bürgermeister der Stadt Bitburg, dem Cascade-Bad keine Daseinsvorsorge für Bitburg und dem Kreis mehr zuspricht, ist das ärgerlich. Denn an wie vielen Stellen wird in Bitburg viel mehr Geld ausgegeben. Ich denke an all die tollen Plätze, Straßen und Parks. Es war vor drei Jahren schon abzusehen, dass die Leistungsfähigkeit der Stadt Bitburg, einiges anders, preiswerter oder besser gar nicht hätte machen sollen.