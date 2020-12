Leserbrief : Viele wissen gar nicht, wie schön es hier ist

Landesgartenschau

Zum Thema Landesgartenschau in Bitburg hat uns dieser Leserbrief erreicht:

Ja, ich möchte, das wir die übernächste Landesgartenschau nach Bitburg bekommen. Leider ist es nicht die kommende, aber es sollte die darauf folgende sein. Eine Landesgartenschau in Bitburg wäre eine absolute Win-Win-Situation.

Zum Einen hätte die Region und die Menschen, die hier leben, es absolut verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, als es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Zum Anderen wissen sehr viele Mitbürger aus anderen Bundesländern gar nicht, wie schön es in der Eifel ist, und was sie verpasst haben, noch nie hiergewesen zu sein. Das sollte sich unbedingt ändern.