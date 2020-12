Leserbrief : Stellt auf Fahrräder um

Kanu-Verbot

Zur Kritik am Kanu-Verbot an der Sauer schreibt diese Leserin:

Probiert es doch mal mit Fahrrad-Verleih. Es gibt genug fachliche Grundlagen, die gegen diesen Kanuzirkus an der Sauer stehen.

Der Gewässerschutz hört bei vielen an der Wasseroberfläche auf. Die Pflanzen und Lebewesen unter Wasser sind egal. Was man nicht sieht, interessiert nicht. Es hat auch einen Erholungswert, an einem intakten Gewässer zu wandern oder zu radeln.