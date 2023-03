Ihre Meinung Leider wurde das ‚Tanzen fahren‘ irgendwann unmodern

Jedes Wochenende war Tanz im Panorama in Bettingen, im Felsenkeller in Wißmannsdorf, Beim dicken Mattes in Lambertsberg, im Tanzcafé Löw in Badem und in der Märchengrotte in Herforst. Diese Lokale waren mir lieber als Discotheken, wo die Musik oft so laut schallte, dass man sich nicht mehr in normaler Lautstärke unterhalten konnte.