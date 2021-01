Leserbrief : Im Zeichen der Ratlosigkeit

Zum Artikel „Krise in der Innenstadt, das Thema 2021“ (TV vom 12. Januar) schreibt Wolfgang Rieder aus Bitburg:

Aber trifft dies wirklich den wahren Kern des Übels? Sicher werden wir den weltweiten Online-Handel nicht in Bitburg ausbremsen können. Aber wir müssen als Kreis­stadt für die Menschen in der Region eine attraktive Stadt bleiben (wieder werden!).

Wäre es in der Innenstadt nicht anders, wenn der Plan der BIT-Galerie sehr schnell alle kommunal­politi­schen Hürden übersprungen hätte und die Eröffnung der BIT-Galerie schon vor Corona zur Attraktion der Bierstadt geworden wäre? Ja, anders sehe die Innenstadt aus. Die heute in der Trierer Straße leerstehen­den Geschäftshäuser wären möglicherweise nicht so grau, sie würden nicht so verlassen wirken, wie die Innenstadt selbst. Klar, die Geschäfte in der BIT Galerie wären zurzeit auch „coronabedingt“ im Lockdown.

Ich gehe heute davon aus, dass die BIT-Galerie, die auf Mieter setzt, die jetzt auch in der Corona-Krise erhebliche Probleme haben, deren Geschäftsmodelle auch nach der Corona-Pandemie nicht mehr tragen werden, in der Ausgangsplanung mit attraktiven Ladenverkaufsflächen nicht mehr kommt. Aber was passiert an dieser Stelle. Hier muss schnell eine Perspektive her, die einem Aufbruch in eine neue Zeit den Weg bahnt. Der derzeitige Zustand, ja Zustand, der führt dazu, dass die Innenstadt über den aktuellen Stillstand, zu weiteren Leerständen führt und ein Bild von vergessener Welt zeichnet. Ein Bild von Gestern, von Vorgestern. Eine Kreisstadt mit „Flair“, wie der frühere Bürgermeister Theo Hallet einmal feststellte, ist Bitburg derweil lange nicht mehr!