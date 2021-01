Leserbrief : Keinerlei Entgegenkommen

Müllabfuhr

Hiermit nimmt der ART sich aus jeglicher Verantwortung und zeigt auch dem Kunden keinerlei Entgegenkommen. In meinen Augen ist dies Betrug am kleinen Mann! Nicht nur, dass die Bürger mit ihren vollen Tonnen 16 Tage im Regen stehen gelassen werden, zudem werden wir somit sowohl in 2020, als auch in 2021 um jeweils eine Leerung betrogen!