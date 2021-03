Leserbrief : Lob ans Impfzentrum

Zum Beitrag „Vulkaneifelkreis bietet ab Montag Schnelltests an“ (TV vom 6. März) schreibt Rosemarie Treitges aus Gerolstein:

Leute, Chapeau! Kaum sind mögliche Schnelltests angekündigt und, zack, schon hat das DRK die Logistik dafür stehen. Wir hier in der Vulkaneifel sind schon gut! Bei dieser Gelegenheit auch ein dickes Lob an das Impfzentrum in Hillesheim. Meine über 80-jährigen Eltern waren überaus zufrieden mit der zügigen Abwicklung und fühlten sich hervorragend betreut. Auch das sollte mal gesagt werden.