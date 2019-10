Leserbrief : Man sollte den ganzen Müll der ART vor die Tür kippen

Abschaffung der Biotonne Vulkaneifel

Warum wurden im Vorfeld dazu nicht die Bürger im Vulkaneifelkreis befragt? Die Politiker wollen doch immer so bürgerfreundlich sein, besonders vor den Wahlen. An die alten- und gehbehinderten Menschen wurde bei diesem Systemwechsel überhaupt nicht gedacht. Wie sollen diese Menschen denn an die Sammelstellen kommen? Am besten dann wohl im Winter per Taxi?