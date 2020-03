Leserbrief : Mehr Bewusstsein für Verhalten auf Wanderwegen

Zu dem Artikel über das Mountainbiken in der Vulkaneifel, speziell um Daun und entlang der Lieser, schreibt diese Leserin:

Auf diesem Abschnitt kurz hinter der Pleiner Mühle bin ich von einem Radfahrer kürzlich regelrecht in die Büsche geklingelt worden.

An einem schmalen Wegstück direkt hinter einer senkrecht abfallenden Felsnase und bevor man ein von einem Bächlein aufgeweichtes Pfützenstück überqueren muss, klingelte es „Sturm“ hinter mir. Erschrocken drehte ich mich um und hatte das Vorderrad schon fast in der Kniekehle. Ich sprang vom Weg zur (Berg-)Seite, um den Radfahrer vorbeizulassen, der noch nicht einmal anhielt, geschweige denn abstieg.

Ich war in Gedanken mit einem im Werden begriffenen Gedicht auf die mich umgebende wundervolle Natur beschäftigt, das sich „natürlich“ schlagartig verflüchtigte. Der Radfahrer mit Helm und Brille hatte mit Sicherheit andere Prioritäten ...