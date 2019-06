Ihre Meinung : Mobilisierung  auf der Schiene

Verkehr

In seiner letzten Rede vor dem Deutschen Bundestag, der Rede zur Verkehrspolitik, kritisierte am 23. März 2018 der Eifel-MdB Schnieder das Mainzer Verkehrsministerium hart, weil Minister Wissing in zwei Jahren insgesamt 74 Millionen Euro an nicht verwendeten Verkehrs-Investitionsmittel an den Bund zurückzahlen musste.