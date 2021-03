Leserbrief : Zu schade, um vermüllt zu werden

Zum Artikel „Von A wie Autoteile bis Z wie Zigarettenkippe“ (TV vom 8. März) äußert sich Banhard Saxler aus Utzerath:

Unsere Eifel ist viel zu schade, um vermüllt zu werden. Wann immer ich kann, halte ich am Straßenrand an, ziehe mir die Warnweste über, nehme meinen Greifer und einen Eimer mit einer Tüte drin. Dann laufe ich ein Stück auf der Fahrerseite entgegen der Fahrtrichtung, wechsele vorsichtig die Seite und laufe an der anderen Seite zurück zum Auto. So ist es am sichersten. Einige Leute, die das gut finden, hupen und grüßen, andere eilen hastig vorbei. Es gibt auch Menschen, die halten an und sagen: „Prima“.