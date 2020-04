Leserbriefe : Nie wieder Paypal

Netzkriminalität

Bei diesem automatisierten Einspruchsverfahren wurde mein Widerspruch abgelehnt. Also kontaktierte ich telefonisch Paypal. Sinngemäß sagte man mir, dass es mein Problem sei, wenn jemand mein Passwort gehackt hätte und ich Paypal gegenüber in der Zahlungspflicht bleibe. Man sagte mir aber zu, das Käuferschutzverfahren noch einmal zu aktivieren.

Mein Einspruch per E-Mail an PP und ein Einschreibebrief an die Zentrale in Luxemburg blieben unbeantwortet. Nun kam per Mail erneut eine Zahlungsaufforderung mit der Androhung ein Inkassobüro zu beauftragen. Darauf habe ich fam 26. März wiederum bei der der Sicherheitsabteilung von PP interveniert - mir wurde zugesagt, der Fall würde „noch einmal aufgerollt“. Dessen ungeachtet erhielt ich eine weitere E-Mail-Aufforderung zum Zahlungsausgleich und wenige Tage später einen Anruf eines Inkassobüros. Die Anruferin blieb von allen von mir genannten Fakten des Widerspruchs unbeeindruckt und verlangte Zahlung per Kreditkarte oder die Einleitung weiterer juristischer Schritte.