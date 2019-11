Ihre Meinung : Nur für das Gewissen

Abfall

Herzlichen Dank für das Angebot des Diskussionsabends im Dauner Forum zur Abfall- und Biotonnenproblematik. Was ich mir zu Beginn aber gewünscht hätte, wäre eine kurze Beschreibung und Erklärung des Entsorgungssystems in unserer Region. Wie funktioniert die mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage in Mertesdorf.? Was passiert mit dem Müll, wenn er getrocknet und getrennt wurde?