Leserbrief : Respekt geht verloren

Der Müll am Wegekreuz sorgt für Unmut. Foto: TV/Ullrich Papschik

Umwelt und Corona

Besonders zu den Osterfeiertagen wo viele Bürger sowieso schon frei hatten und nicht zur Arbeit gingen aber auch keine Gaststätten besuchen oder Ausflüge und Verwandtschaftsbesuche machen konnten, wurden gerne wieder Spaziergänge unternommen. Auf jeden Fall in der näheren oder weiteren Stadt -und Landumgebung von Bitburg.

Es ist schon traurig genug, dass viele Bürger nicht die Karfreitags - oder Oster Gottesdienste besuchen konnten. Besonders schlimm ist es dann aber, wenn bei besinnlichen Spaziergängen einige Wegekreuze im Raum Mötsch und die kleine Weiler Kapelle, westlich von Bitburg, mit Landmaschinen- Schrott oder mit Party Müll, Getränke -und Einweggrill Packungen vermüllt sind, Papierkörbe überquellen oder der abgelagerte Müll halbabgefackelt wurde. Hieran kann gut erkannt werden, dass trotz Ausgangs - und. Veranstaltungssperre so manche Leute zuerst an die eigene Partylaune denken und hierbei wohl sehr Nacht- und feieraktiv sind. Andererseits scheint der Respekt vor christlichen Kulturgütern wie die kleinen, meistens schön gepflegten Wegekreuze oder wie die kleine Kapelle mit zig brennenden Gebetskerzen , immer mehr verloren zu gehen !