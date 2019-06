Ihre Meinung : Setzen sechs

Hahnplatz

Zu den Bauarbeiten in Prüm schreibt dieser Leser:

So, jetzt ist er fertig, der hochgelobte Hahnplatz. Wir mussten ja auch so lange auf die Steine warten, gell? Ne, die kommen doch nicht aus’m Prümtal, Nimstal auch Fehlanzeige, Vulkaneifelbasalt auch nicht - nix regional. Im fernen Vietnam ist man fündig geworden, „handgeschlagen“ von zarter (Kinder-)Hand lässt sich dem Aufkleber auf der Palette entnehmen. Der Transport kost‘ ja nix heutzutage, und das bischen CO2, vergiss es! War halt paar Cent billiger, nur das zählt - ach ja, die Gewinnmarge des Bauunternehmers könnte auch eventuell eine gewisse Rolle gespielt haben? So ruiniert man das Klima und die Arbeitsplätze, bravo Prüm - Setzen sechs!