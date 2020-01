Leserbrief : Unwürdiger Umgang

Gedenkkultur

Der Bericht über die Um - und Neugestaltung des Friedhofes in Dudeldorf ist eine interessante Maßnahme, um Kultur und Gedenken im dörflichen Bereich angemessen zu bewahren. Dem entgegen steht die Gedenk- und Friedhofskultur in Bitburg Kolmeshöhe, dem fast unscheinbaren jüdischen Friedhof in der Talstraße beim Cascade-Bad sowie die Art und Weise, wie mit dem Kriegerdenkmal in der Denkmalstraße umgegangen wird.